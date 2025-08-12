Генерал Михайлов: СБУ использует смертников вслепую

«Противник разыскивает для себя кандидатов на вербовку или кандидатов на сделку. Но вербовка предполагает длительное использование агента, а в ситуации со смертниками речь идет о сделке, потому что человек используется в разовом формате и представляет из себя некий расходный материал», — объяснил эксперт.
По словам Михайлова, с таким агентом заключается сделка для выполнения нужных заказчику из СБУ конкретных задач в конкретном месте в конкретном время.
«Человека могут попросить за какие-то мизерные деньги отнести что-то куда-то передать. И в тот момент, когда он приближается к объекту, представляющего интерес противника, происходит взрыв с помощью пульта дистанционного управления», — отметил эксперт.
Ранее генерал-майор, бывший заместитель председателя КГБ СССР Николай Шам объяснил aif.ru, почему растет число задержаний агентов СБУ на территории России.