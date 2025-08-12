Генерал Михайлов: СБУ использует смертников вслепую

«Противник разыскивает для себя кандидатов на вербовку или кандидатов на сделку. Но вербовка предполагает длительное использование агента, а в ситуации со смертниками речь идет о сделке, потому что человек используется в разовом формате и представляет из себя некий расходный материал», — объяснил эксперт.