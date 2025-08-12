Нападающий омского «Авангарда» Рашевский возвращается к тренировкам после болезни

Сегодня ночью, 12 августа, появилась информация о состоянии нападающего омского «Авангарда» Дмитрия Рашевского. По данным хоккейного эксперта Льва Лукина, Рашевский готов приступить к тренировкам команды на сборах в Санкт-Петербурге.
«Дмитрий Рашевский, по моей информации, завтра приступает к тренировкам на льду с “Авангардом” на сборах в Питере», — сообщил Лукин в своём телеграм-канале.
Напомним, что перед началом сезона у Рашевского обнаружили проблемы со здоровьем. Его отсутствие было заметно ещё 5 августа на открытой тренировке команды.