Две девушки заблудились в горах Алматы

Минувшей ночью в Службу спасения ДЧС г. Алматы поступило сообщение о том, что две девушки, поднимаясь на пик Фурманова, не дошли до вершины, решили вернуться, но сбились с пути. Местоположение сообщить не смогли.
Незамедлительно с контрольно-спасательного поста «МузТау» выехал группа спасателей в составе пяти человек.
Спасатели прибыли в район Медео, поднялись по ущелью Кимасар и далее продолжили движение в направлении пика Фурманова.
В ходе поиска туристки были обнаружены, у одной из них был зафиксирован ушиб ноги. Спасатели оказали первую доврачебную помощь, от вызова бригады скорой помощь пострадавшие отказались.
Спасатели сопроводили пострадавших до Медео, где ожидали их родители.