Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две девушки заблудились в горах Алматы

Ночью в горах Заилийского Алатау спасатели пришли на помощь заблудившимся туристам, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

Минувшей ночью в Службу спасения ДЧС г. Алматы поступило сообщение о том, что две девушки, поднимаясь на пик Фурманова, не дошли до вершины, решили вернуться, но сбились с пути. Местоположение сообщить не смогли.

Незамедлительно с контрольно-спасательного поста «МузТау» выехал группа спасателей в составе пяти человек.

Спасатели прибыли в район Медео, поднялись по ущелью Кимасар и далее продолжили движение в направлении пика Фурманова.

В ходе поиска туристки были обнаружены, у одной из них был зафиксирован ушиб ноги. Спасатели оказали первую доврачебную помощь, от вызова бригады скорой помощь пострадавшие отказались.

Спасатели сопроводили пострадавших до Медео, где ожидали их родители.