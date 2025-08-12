Командующий Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко выпускался из Харьковского летного училища, в которое он поступил в 1987 году, в период, когда практически принуждали присягать Украине.
Об этом aif.ru рассказал Владимир, учившийся с украинским генералом в одной школе — в селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области.
«Я выпускался в 1989 году, и уже тогда при переподготовке в Новомосковске (ред. — Днепропетровская область), куда меня направили от автомобильной организации, нам предложили принять украинскую присягу. Но так как я не собирался работать на Украине, отказался… Кривоножко выпускался позже, в период, когда уже практически принуждали присягать Украине, иначе диплом не выдавали. Думаю, поэтому он и принял присягу. Никто тогда не думал и не подозревал о последствиях. Мы ведь жили в одной стране», — поделился Владимир.
Как стало известно aif.ru, Кривоножко проживал в Балках, а учился в школе села Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Данный населенный пункт, где продолжают жить родственники генерала ВСУ, неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинской армии. Один из снарядов однажды даже повредил дом матери Кривоножко — Прасковьи, скончавшейся в прошлом году.
Местные жители знают о том, что их бывший односельчанин причастен к обстрелам родного села, и называют происходящее катастрофой.