Генерала ВСУ Кривоножко могли заставить присягнуть Украине

«Я выпускался в 1989 году, и уже тогда при переподготовке в Новомосковске (ред. — Днепропетровская область), куда меня направили от автомобильной организации, нам предложили принять украинскую присягу. Но так как я не собирался работать на Украине, отказался… Кривоножко выпускался позже, в период, когда уже практически принуждали присягать Украине, иначе диплом не выдавали. Думаю, поэтому он и принял присягу. Никто тогда не думал и не подозревал о последствиях. Мы ведь жили в одной стране», — поделился Владимир.