В Красноярске остановили продажу опасных БАДов на маркетплейсе

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю пресекло незаконную торговлю биологически активными добавками, которые продавались без необходимой регистрации и маркировки.
В ходе проверки выяснилось, что продавец предлагал 65 наименований продукции, включая гиалуроновую кислоту, тестостероновые бустеры, аминокислоты и жиросжигатели. Однако в качестве подтверждения безопасности были представлены декларации соответствия, выданные по протоколам несуществующей лаборатории, причем не на все товары и без указания состава.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что БАДы не подлежат декларированию — их можно продавать только после государственной регистрации и получения свидетельства. Проверяемые добавки такой процедуры не проходили. Кроме того, на упаковках отсутствовала маркировка на русском языке и коды Data Matrix, необходимые для проверки легальности через систему «Честный знак».
Ведомство обратилось в суд с требованием запретить продажу этой продукции. Иск был удовлетворен, и решение уже вступило в законную силу. Теперь реализация таких БАДов прекращена.