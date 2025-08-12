В Братске после 10 лет простоя запустили фонтан «Ручеек»

По поручению градоначальника специалисты коммунальных служб провели тщательную ревизию и очистку чаши фонтана. В процессе работ было обнаружено множество посторонних предметов — земля, мусор, мох и даже останки погибших голубей. После завершения всех необходимых процедур фонтан удалось запустить, пока в тестовом режиме.