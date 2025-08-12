В Братске после 10 лет простоя запустили фонтан «Ручеек»

Вечером 11 августа на улице Советской в Братске вновь заработал долгое время бездействовавший фонтан «Ручеек». Как сообщил мэр города Александр Дубровин, местные жители отмечали, что сооружение не функционировало около десяти лет.
По поручению градоначальника специалисты коммунальных служб провели тщательную ревизию и очистку чаши фонтана. В процессе работ было обнаружено множество посторонних предметов — земля, мусор, мох и даже останки погибших голубей. После завершения всех необходимых процедур фонтан удалось запустить, пока в тестовом режиме.
— Не исключаем, что в ходе эксплуатации могут возникнуть технические сложности, но уверен, мы с ними справимся, — отметил Дубровин.
Возобновление работы фонтана вызвало радость у детей и взрослых, проживающих в этом районе. Мэр подчеркнул, что городские власти продолжают работу по благоустройству.
