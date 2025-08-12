Ричмонд
Бывшего президента АФК «Система» обвиняют в хищении более 9 млрд рублей

Бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий обвиняется в хищении более 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По данным правоохранительных органов, его действия привели к банкротству нескольких пенсионных фондов, общий размер требований кредиторов которых составляет около 12 миллиардов рублей.

Новицкому предъявлено обвинение по шести эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее сообщалось, что застрелившего бойца ОМОНа в Южной Осетии задержали в Москве после 19 лет розыска.