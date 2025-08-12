Бывшего президента АФК «Система» обвиняют в хищении более 9 млрд рублей

Бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий обвиняется в хищении более 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По данным правоохранительных органов, его действия привели к банкротству нескольких пенсионных фондов, общий размер требований кредиторов которых составляет около 12 миллиардов рублей.
Новицкому предъявлено обвинение по шести эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
