МВД: мошенники собирают данные через QR-коды с предложением «выгоды»

Напомним, ранее стало известно, что мошенники начали распространять поддельные письма от государственных структур, в том числе от имени ГИБДД. В тексте аферситы размещают кнопку «оплатить сейчас», ведущую на сторонний ресурс. В ряде случаев пользователь попадает на поддельный сайт, на котором его просят ввести данные банковской карты.