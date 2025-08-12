Ричмонд
МВД: мошенники собирают данные через QR-коды с предложением «выгоды»

В МВД России отметили, что часто людей обманывают под предлогом розыгрыша денег или других призов.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники используют для сбора персональных данных или рассылки спама поддельные QR-коды, которые якобы ведут на сайты с «выгодными акциями», сообщили в МВД России.

Отмечается, что часто речь идёт об обмане под предлогом «розыгрыша» денег или других призов.

«После сканирования такого QR-кода осуществляется перенаправление на сайт с требованием указать данные карты или подтвердить “обработку персональных данных”», — пояснили в ведомстве, информацию которого приводит ТАСС.

В МВД пояснили, что в действительности совершается кража персональной информации или осуществляется подписка на платные услуги.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники начали распространять поддельные письма от государственных структур, в том числе от имени ГИБДД. В тексте аферситы размещают кнопку «оплатить сейчас», ведущую на сторонний ресурс. В ряде случаев пользователь попадает на поддельный сайт, на котором его просят ввести данные банковской карты.