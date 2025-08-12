Железнодорожная сеть Башкирии станет эталоном для всех регионов России

— Появляются новые маршруты, в республику поступают новые поезда — мы заменили значительную часть железнодорожных составов на пригородных направлениях, — сказал Радий Фаритович. — До Челябинска можно доехать поездами дальнего следования, но пригородный маршрут на электричке — очень удобный, комфортный и доступный с учётом скидок и льгот. Таким образом мы приближаем друг к другу Башкортостан и Челябинскую область.
Ожидается, что до конца 2025 года по маршруту Дёма — Уфа — Челябинск проедет 200 тысяч человек.
Как сообщили в минтрансе республики, в рейс «Ласточка» отправляется со станции Дема в 13:25, а со станции Уфа — в 13.38 и прибывает в Челябинск в 23:05. Из столицы Башкирии электричка теперь будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.
Со станции Челябинск «Ласточка» стартует по субботам, воскресеньям и понедельникам в 06:04 и прибывает на станцию Дема в 15:36. Время в пути составляет девять часов 30 минут. По маршруту предусмотрены 32 остановки.
Маршрут следования будет обслуживать современный подвижной состав в пяти- и шестивагонном исполнении с общим количеством сидячих мест 396 и 490 соответственно.
Стоимость проезда по маршруту Дема — Челябинск составит 1751 рубль. С 1 сентября по 15 июня студентам полагаются 50-процентные скидки. Им проезд обойдется в 875,5 рубля.
Власти Башкирии уверены, что с запуском межрегионального железнодорожного маршрута Уфа — Челябинск удастся разгрузить ремонтируемую трассу М-5. Кроме того, это поможет развитию внутреннего туризма между соседними регионами.
Вагоны «Ласточки» — просторные, с панорамными окнами. В каждом есть система кондиционирования с обеззараживанием воздуха, комфортные кресла и откидные столики, а также специальные условия для маломобильных пассажиров и розетки для зарядки гаджетов. Поезд адаптирован и для перевозки маломобильных пассажиров.
Электропоезд, который пустят по межрегиональному маршруту, доставили в Башкирию в середине июля.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любви Минаковой, челябинское направление является в республике одним из востребованных.
— Запуск этого маршрута жители двух регионов ждали уже давно, — констатирует она. — Это позволит им добираться с комфортом до места жительства, учебы, поликлиник и больниц, а также туристических объектов.
Глава Башкирии уверен, что «люди выбирают железнодорожный транспорт благодаря комфортным условиям, хорошему сервису».
— У нас налажено тесное взаимодействие с Куйбышевской железной дорогой, — пояснил г-н Хабиров. — Раз в квартал проводим совместные межведомственные комиссии и выполняем всё, о чем договариваемся.
По словам начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева, «за последние несколько лет в республике смогли сформировать полноценную маршрутную сеть из 55 пригородных поездов в Уфе».
Эту сеть обслуживают инновационные составы, такие как «Ласточки», рельсовые автобусы «Орлан», ЭП2Д и «Финисты».
— Уверен, что благодаря нашей эффективной совместной работе с властями региона транспортный железнодорожный каркас Башкортостана станет эталоном для всех регионов России, — рассказал Вячеслав Дмитриев.
Как ранее сообщал глава Башкирии Радий Хабиров, перед запуском межрегионального маршрута в Челябинск совместно с руководством РЖД проанализировали удачный опыт продления пригородного маршрута до другого региона, как было со скоростным поездом до Оренбурга. В следующем году аналогичные электропоезда намерены запустить в Самару и Магнитогорск.
Добавим, что «Ласточки» курсируют по Башкирии с 2022 года. А до конца 2025 года должны поступить еще два новых электропоезда «Финист».