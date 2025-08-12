Железнодорожная сеть Башкирии станет эталоном для всех регионов России

Как сообщили в минтрансе республики, в рейс «Ласточка» отправляется со станции Дема в 13:25, а со станции Уфа — в 13.38 и прибывает в Челябинск в 23:05. Из столицы Башкирии электричка теперь будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.