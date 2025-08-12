Психолог Ланг раскрыл, к чему снится оказаться голым на публике

Людям достаточно часто снятся сны, в которых они оказываются голыми в людном месте. Их символику раскрыл в разговоре с aif.ru психолог Сергей Ланг.
«Если человеку снится, что он голый на людях, это в прямом смысле означает, что человек боится, что о нем что-то узнают. То есть, что у него есть какая-то тайна, и он хочет, чтобы никто из окружающих об этом не знал. И ощущение, что человек голый, говорит о страхе, что эта тайна раскроется», — объяснил эксперт.
По словам психолога, людям часто снятся сны с ситуациями, которых они боятся. Например, если у женщины есть страх измены мужа, то во сне она может столкнуться с таким сюжетом.