Психолог Ланг раскрыл, к чему снится оказаться голым на публике

«Если человеку снится, что он голый на людях, это в прямом смысле означает, что человек боится, что о нем что-то узнают. То есть, что у него есть какая-то тайна, и он хочет, чтобы никто из окружающих об этом не знал. И ощущение, что человек голый, говорит о страхе, что эта тайна раскроется», — объяснил эксперт.