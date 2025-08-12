Стало известно, почему некоторые люди сохраняют ясность ума в 80 лет

Утолщенная кора головного мозга способствует сохранению когнитивных функций на уровне 50−60-летних у отдельных лиц старше 80 лет. К такому заключению пришли специалисты Северо-Западного университета (США).
С 2000 года ученые анализировали особенности организма 290 пожилых людей, демонстрировавших исключительную сохранность памяти и концентрации внимания. Для выявления механизмов устойчивости к когнитивному старению было проведено посмертное исследование мозга 77 участников.
У части обследованных обнаруживались характерные для болезни Альцгеймера патологические скопления амилоидных и тау-белков. Однако, в отличие от типичной картины, их накопление не сопровождалось ожидаемыми структурными повреждениями нейронов.
Кора мозга «суперстареющих» сохраняла объем, сопоставимый с показателями молодых людей. Особенно выраженной была сохранность передней поясной коры — зоны, ответственной за принятие решений, эмоциональную регуляцию и мотивацию.
Также выявлено повышенное количество нейронов фон Экономо — веретенообразных клеток, задействованных в социальном поведении, обработке эмоций и самосознании. Эти нейроны обеспечивают высокоскоростную коммуникацию между отдаленными мозговыми центрами, способствуют мгновенному интуитивному реагированию и оперативному принятию решений в условиях неопределенности.
