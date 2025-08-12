Ричмонд
Дэвис: Трамп не пустил Зеленского на Аляску из-за слов территориях

Зеленский не в состоянии оценивать ситуацию рационально.

Источник: Аргументы и факты

Зеленского не пустили на саммит на Аляске из-за позиции его по территориям, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

Он уточнил, что речь идёт о высказываниях Зеленского, касающихся обмена территорий.

«Когда он продолжил говорить про территории, выступая, тем самым, против Трампа, но не представляя собой силу, то ему отказали в допуске», — сказал Дэвис.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Дэвис подчеркнул, что Зеленский больше не в состоянии оценивать ситуацию рационально, продолжая озвучивать тезисы, противоречащие мнению Трампа.

Ранее Трамп заявил, что у него нет намерений пригласить Зеленского на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые состоятся 15 августа на Аляске.