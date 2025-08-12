Мосгорсуд признал экстремистской книгу «Ислам на Северном Кавказе» под редакцией первого зампреда ДУМ РФ

Книгу «Ислам на Северном Кавказе» под редакцией первого зампреда Духовного управления мусульман признали экстремисткой.
Московский городской суд признал экстремистской книгу «Ислам на Северном Кавказе» под редакцией первого заместителя председателя Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова. Об этом сообщают в пресс-службе ДУМ РФ.
«В двух статьях издания содержатся упоминания причастных к террористической деятельности персон и объединений. В материалах дела фигурирует экспертиза Романа Силантьева, согласно которой имеются упоминания террористических личностей и структур», — сказано в сообщении «Коммерсанта».
Также подчеркивается, что с выводами экспертизы не согласны, поскольку спорные фрагменты словаря описывают организации и лица «ровно в контексте их радикализма», а сами статьи подготовили ученые из Российской академии наук и МГИМО. Представители духовного управления заявили, что материалы словаря уже используются в научной и образовательной деятельности, а экспертиза господина Силантьева «не стоит выеденного яйца».