Мосгорсуд признал экстремистской книгу «Ислам на Северном Кавказе» под редакцией первого зампреда ДУМ РФ

Также подчеркивается, что с выводами экспертизы не согласны, поскольку спорные фрагменты словаря описывают организации и лица «ровно в контексте их радикализма», а сами статьи подготовили ученые из Российской академии наук и МГИМО. Представители духовного управления заявили, что материалы словаря уже используются в научной и образовательной деятельности, а экспертиза господина Силантьева «не стоит выеденного яйца».