Красноярские бойцы поблагодарили земляков за гуманитарную помощь

Бойцы из зоны СВО передали слова благодарности жителям Красноярского края и Народному фронту за очередную партию гуманитарной помощи.

«Вы делаете нашу жизнь проще, а мы выполняем боевые задачи легче!» — говорят военные.

В последних поставках бойцы батальона БПЛА, артиллеристы и другие подразделения получили генераторы, дроны, средства связи, мотоциклы, бронежилеты («булаты»), а также медицинские принадлежности, одежду и предметы первой необходимости. Кроме того, агентство по управлению госимуществом Красноярского края передало военным автобус ПАЗ.

Красноярские защитники подчеркивают, что такая поддержка крайне важна для них, и выражают признательность каждому, кто помогает фронту.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае более 21 тысячи медработников получают дополнительные выплаты.

