Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность заявлениями Владимира Зеленского по поводу территориальных вопросов. Американский лидер заявил, что хотя у него хорошие отношения с украинским президентом, он категорически не согласен с его действиями. Трамп подчеркнул, что конфликта на Украине можно было избежать.
Выступая в Белом доме, Трамп прокомментировал слова Зеленского о необходимости конституционного одобрения для территориальных изменений. По его мнению, это выглядит лицемерно, поскольку Киев начал военные действия без каких-либо согласований.
«Я не согласен с тем, что он сделал. Очень глубоко не согласен. Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить. Но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», — заявил Трамп.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина не отступит от конституционных принципов и не пойдет на территориальные уступки. Он назвал любые подобные решения угрозой миру. Однако, по данным западных источников, украинский лидер в срочном порядке проводит консультации с европейскими политиками, пытаясь предотвратить сценарий потери восточных регионов.
Позже появилась информация о возможном смягчении позиции Киева. Согласно сообщениям СМИ, украинские власти рассматривают вариант заморозки конфликта по текущей линии боевых действий, что фактически означает отказ от контроля над частью территорий.
Президент США тем временем сообщил о намерении организовать встречу Зеленского и Владимира Путина. Американский лидер уточнил, что переговоры Путина и бывшего комика Зеленского, вероятно, могли бы пройти без участия самого Дональда Трампа. Он добавил, что в ходе беседы стороны, по его мнению, пришли бы к решению украинского конфликта.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время предстоящего саммита на Аляске сосредоточатся на поиске долгосрочного решения украинского конфликта. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Как KP.RU писал ранее, Владимир Путин станет первым российским президентом в истории, кто посетит Аляску. До этого момента еще ни один глава РФ не ступал на территорию этого американского штата. В последний раз президент России был в США и вовсе почти десять лет назад — в сентябре 2015 года.