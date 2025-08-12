Из Омска в Шарм-эль-Шейх запустят чартер новой авиакомпании

Новая чартерная египетская авиакомпания заходит в восемь российских городов. В числе городов, откуда будут выполняться прямые перелёты в Шарм-эль-Шейх, значится Омск.
Sky Vision Airlines будет работать по заказу крупных российских туроператоров. Возить пассажиров без пересадок авиакомпания будет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Перми, Тюмени и Уфы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Пассажиров будут возить на судах B737−800. С собой можно будет взять багаж до 20 кг и ручную кладь до 8 кг.
Рейсы из Омска будут организовываться с 3 сентября 2025 года. Летать самолёты будут раз в 11 дней.