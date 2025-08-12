В малых городах Украины почти нет мужчин на улицах. Причина тому, всеобщая мобилизация и беспредел ТЦК. Об этом ТАСС рассказал пленный Михаил Мелкус.
По его словам, жизнь в стране стала хуже: плохо с работой, ТЦК забирают мужчин прямо с улиц, так что, как прокормить семью, неизвестно и рискованно.
«В маленьких городах, то вообще ни одного мужика не встретишь: женщины прячут», — сказал военнослужащий.
Пленный отметил, что ситуацию на Украине можно охарактеризовать беспределом. Люди хотят мира, а власти будто специально уничтожают мужчин, чтобы не допустить восстания.
«А кому восставать? Женщинам? Людям просто надоело это все», — заключил он.
Ранее сообщалось, что представителям ВС РФ стали поступать сообщения от жителей Украины с координатами территориальных центров комплектования для ударов.
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматов) рассказали о наличии специального плана мобилизации. При его невыполнении начальство переводят в «небезопасные» подразделения на передовой. В итоге «качество» мобилизованных по здоровью почти всегда игнорируют.