Леонков рассказал, какие статьи могут вменить британскому наемнику Хейдену

Пленного британского наемника Уильяма Хейдена, воевавшего на стороне ВСУ под Торецком, осудят по российскому законодательству. Какие статьи ему могут вменить, рассказал aif.ru военный аналитик Алексей Леонков.
«Он будет осужден по российскому законодательству как наёмник, который находился незаконно на территории Российской Федерации и вёл соответствующую противозаконную деятельность, связанную не только с наёмничеством, но и участием в боевых действиях. Это можно рассматривать как терроризм. То есть, он может быть осужден по нескольким статьям», — объяснил эксперт.
Военный аналитик уточнил, что в британская сторона может предложить обменять Хейдена на «какого-то нашего ценного гражданина, который британцы могут задержать противозаконно».
Ранее стало известно, Хейдена этапировали в Москву. Ему предъявили обвинение в наемничестве.