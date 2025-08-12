Штрафы заменят общественными работами: кого и когда это затронет в Казахстане

В январе 2025 года были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вносят изменения в некоторые его статьи.
В результате в марте были пересмотрены штрафы для автовладельцев, а также введены новые виды наказания за организацию стихийных свалок и немедицинское употребление наркотических веществ, а также увеличены штрафы за ложный вызов специальных служб.
Однако эти поправки также имели пункты, которые вступят в силу 1 сентября текущего года и также затронут автовладельцев. Например, это касается возможности назначения общественных работ вместо штрафа за повторное нарушение ПДД.
Пересмотр наказания для автовладельцев
Нововведения с привлечением к общественным работам затронут водителей, которые второй раз в течение 12 месяцев после первого штрафа не уступили дорогу машинам экстренных служб (скорая помощь, пожарные, полиция и так далее) — статья 598 КоАП.
Вместо штрафа в размере 40 МРП (157 280 тенге на 2025 год) могут назначить 20 часов общественно полезного труда.
Общественные работы для других нарушителей ПДД
Подобное наказание также предусмотрено за нарушение ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения, если они повторно в течение года после первого наказания допускают нарушение с причинением потерпевшему вреда здоровью (без признаков уголовного деяния), либо с причинением материального ущерба (статья 615 КоАП).
В таком случае им могут назначить наказание в виде 12 часов общественных работ вместо 20 МРП (78 640 тенге) штрафа или ареста на трое суток.
Общественные работы за другие нарушения
Также повторное нарушение в виде приставания в общественных местах (статья 449) с предложением купить, продать, обменять что-либо (если это не предприниматели), а также «погадать», либо попрошайничество, занятие проституцией или оказание иных услуг сексуального характера будут наказываться:
- либо штрафом на 10 МРП (39 320 тенге);
- либо административным арестом до пяти суток;
- либо общественными работами до 20 часов.
Потрудиться на благо общества вместо ареста или штрафа можно также в случаях повторных нарушений в виде:
- неповиновения законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка (статья 443) — до 20 часов;
- распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440) — до 20 часов;
- заведомо ложного вызова специальных служб (статья 438) — 40 часов;
- загрязнения мест общего пользования (статья 434−2) — 80 часов (при этом за первое нарушение также могут назначить 40 часов работ вместо штрафа);
- мелкое хулиганство (статья 434), включая маты в общественных местах — от 60 до 100 часов, либо арест от 15 до 30 суток (при первом нарушении могут назначить от 20 до 60 часов работ вместо штрафа или ареста);
- противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73) — 40 часов (20 часов могут назначить при первом нарушении).
В то же время в КоАП появится статья 49−2 под названием «Уклонение от общественных работ».
Так, уклоняющимися буду считаться казахстанцы, которые без уважительных причин просто не придут на такие работы или уедут за границу, либо откажутся приступить к их выполнению на месте или будут в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или токсикоманического).
Уважительными причинами признаются болезнь и другие документально подтвержденные обстоятельства, которые лишают правонарушителя возможности своевременно прибыть для выполнения общественных работ.