Центральные улицы Екатеринбурга перекроют на время празднования Дня города

В связи с празднованием Дня города 16 августа в Екатеринбурге будет перекрыто движение на многих центральных улицах. Городские власти просят жителей и гостей города заранее планировать свои маршруты и отнестись с пониманием к временным ограничениям. Об этом сообщили в мэрии.
Сообщается, что для удобства горожан работа общественного транспорта и метрополитена будет продлена до 01:00 17 августа, а 16 августа проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Кроме того, к 22:00 16 августа будет обеспечено накопление подвижного состава общественного транспорта на нескольких улицах в центре города.
В период праздничных мероприятий будет прекращено движение всех видов транспортных средств, включая электросамокаты и велосипеды, на ряде участков улично-дорожной сети, начиная с 15 августа и заканчивая 18 августа. В частности, перекрытия коснутся улицы Архангела Михаила, проезда вокруг ККТ «Космос», улицы Воеводина, улицы 8 Марта, улицы Бориса Ельцина, улицы Репина, улицы Светлореченской и других.
Также 16 августа будет организовано оперативное прекращение движения транспортных средств по улице 8 Марта, проспекту Ленина, улице Пушкина и другим улицам в центре города. Стоянка транспортных средств на перекрытых участках будет запрещена. Компаниям, предоставляющим услуги по аренде электросамокатов, рекомендовано приостановить их движение и парковку в центральной части города.
Полный список перекрытых улиц и временных ограничений доступен на сайте администрации Екатеринбурга.