Центральные улицы Екатеринбурга перекроют на время празднования Дня города

Сообщается, что для удобства горожан работа общественного транспорта и метрополитена будет продлена до 01:00 17 августа, а 16 августа проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Кроме того, к 22:00 16 августа будет обеспечено накопление подвижного состава общественного транспорта на нескольких улицах в центре города.