Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центральные улицы Екатеринбурга перекроют на время празднования Дня города

В День города центр Екатеринбурга станет пешеходным: список перекрытых улиц.

Источник: Комсомольская правда

В связи с празднованием Дня города 16 августа в Екатеринбурге будет перекрыто движение на многих центральных улицах. Городские власти просят жителей и гостей города заранее планировать свои маршруты и отнестись с пониманием к временным ограничениям. Об этом сообщили в мэрии.

Сообщается, что для удобства горожан работа общественного транспорта и метрополитена будет продлена до 01:00 17 августа, а 16 августа проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Кроме того, к 22:00 16 августа будет обеспечено накопление подвижного состава общественного транспорта на нескольких улицах в центре города.

В период праздничных мероприятий будет прекращено движение всех видов транспортных средств, включая электросамокаты и велосипеды, на ряде участков улично-дорожной сети, начиная с 15 августа и заканчивая 18 августа. В частности, перекрытия коснутся улицы Архангела Михаила, проезда вокруг ККТ «Космос», улицы Воеводина, улицы 8 Марта, улицы Бориса Ельцина, улицы Репина, улицы Светлореченской и других.

Также 16 августа будет организовано оперативное прекращение движения транспортных средств по улице 8 Марта, проспекту Ленина, улице Пушкина и другим улицам в центре города. Стоянка транспортных средств на перекрытых участках будет запрещена. Компаниям, предоставляющим услуги по аренде электросамокатов, рекомендовано приостановить их движение и парковку в центральной части города.

Полный список перекрытых улиц и временных ограничений доступен на сайте администрации Екатеринбурга.

Узнать больше по теме
Борис Ельцин: биография первого президента России
В новейшей истории России Борис Ельцин — одна из ключевых фигур. С его именем связаны распад Советского Союза и образование СНГ, августовский путч, кризис, лихие 90-е, а также переход к рыночной экономике. Биография этого политика наполнена яркими событиями: собрали главные.
Читать дальше