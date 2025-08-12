Дениса Майданова объявили в розыск

«Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца и депутата Госдумы Дениса Майданова», — говорится в сообщении. Кроме того, уточняется, что Майданов находится в украинском розыске с апреля 2022 года, его подозревают в нарушении ряда статей украинского законодательства.