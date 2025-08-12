В Омской области случился небывалый урожай лисичек

В Омскую область пришла «вторая волна» грибного урожая. Омичи собирают в значительном количестве подберезовики и грузди, но особенно много в этом году лисичек. Фотографиями ярких грибов жители региона делятся в паблике «Грибники Омска и Омской области».
«За Подгородкой, сегодня за 2 часа вдвоем. 42 литра лисичек!», — сообщила омичка по имени Наталья.
Под фотографией поста с горой лисичек появились комментарии других любителей тихой охоты, подтверждающих небывалый урожай красивого и практически не бывающего червивым гриба. Одна из омичек пишет, что поехали специально за груздями в леса за деревней Пушкино — груздей не нашли, но набрали лисичек. Также о значительных сборах этого гриба сообщили жители Колосовского, Марьяновского, Омского и Таврического районов.