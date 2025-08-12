На Черноморском побережье выявили завезенного из Европы вредителя инжира

В своем исследовании ученые отмечают, что новый вид вредителя был завезен в насаждения Черноморского побережья из Европы, где его «растения-хозяева» — виды рода фикус, в том числе и инжир, — распространены как в сельскохозяйственных посадках, так и в декоративных насаждениях. Специалисты также подчеркивают, что данная находка — первое указание вида для РФ. Кроме того, полученные учеными данные говорят о существующем риске расселения агрессивного вредителя инжира на юге России.