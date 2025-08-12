Астроном Киселев рассказал о появлении в космосе двойника Солнечной системы

По его словам, если бы газовый диск вокруг HOPS-315 был таким же огромным, как у Солнца, то через миллион или более лет на нём могло бы появиться 7−8 полноценных планет. Однако размер протопланетного диска HOPS-315 пока составляет от 1 до 1,2 астрономической единицы.