Астроном Киселев рассказал о появлении в космосе двойника Солнечной системы

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев рассказал о появлении планет в формирующейся новой Солнечной системе.
Так он прокомментировал для aif.ru новость о том, что международные астрономы впервые зафиксировали момент начала формирования планет вокруг центральной звезды HOPS-315.
Считается, что эта звезда похожа на раннюю Солнечную систему.
«HOPS-315 — молодая звезда, похожая на наше Солнце на очень ранней стадии эволюции, возраст этой звезды 135 тысяч лет. Как и у молодого Солнца, вокруг HOPS-315 есть околозвездный диск, состоящий из газа: водорода и гелия, а также пыли. Этот диск как “строительный материал” для будущих планет», — отметил Киселев.
По его словам, если бы газовый диск вокруг HOPS-315 был таким же огромным, как у Солнца, то через миллион или более лет на нём могло бы появиться 7−8 полноценных планет. Однако размер протопланетного диска HOPS-315 пока составляет от 1 до 1,2 астрономической единицы.
«Если протопланетный диск увеличится, то можно предположить, что в данной системе будет от 3 до 6 планет. Примерное время полного развития новой системы займет 3,6 млрд лет. Точные цифры назвать нельзя», — сказал Киселев.
Астроном также добавил, что данные процессы никакой опасности для нашей Солнечной системы не несут из-за достаточно огромного расстояния — 1300 световых лет.
«Из-за схожести с нашей звездой и системой лично я бы дал формирующейся системе название — “Новое Солнце” (The new Sun)», — подытожил Киселев.