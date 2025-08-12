Профессор Бергельсон рассказала о сохранении русского языка на Аляске

Русский язык начал исчезать на Аляске в начале XX века по ряду причин, отметила в беседе с aif.ru доктор филологических наук Мира Бергельсон. При этом, по ее словам, аляскинские русские стараются его сохранить сохранить русский язык.
«Русский язык на Аляске немножко отличается от стандартного русского, как и другие варианты русского языка, например, в Африке или в Австралии. Но это русский язык, его носителями были их родители, деды», — отметила профессор.
Она объяснила, что русский язык появился на Аляске во второй половине XVIII-го века, но стал активно исчезать после открытия на полуострове в начале XX века американской школы, где разрешали говорить только на английском. После Второй мировой войны общение на русском практически прекратилось. По словам Бергельсон, сейчас на Аляске живы три человека 30-х годов рождения, для которых аляскинский русский — родной язык, они стали последним поколением носителей. Для рожденных в 40-е и 50-е годы он уже стал языком родителей.
«Они на нем не говорят, но они родились с этим языком. В их семье говорили на этом языке, в детстве они знали только его, а потом уже усваивали английский. И русский они знали только устный, как язык общения в семье. И сейчас русский для них — это воспоминания о детстве, об играх, уютных разговорах родителей. Они очень дорожат этим своим наследием и когда мы были с экспедицией на Аляске, то обратились с просьбой составить словарь местного диалекта русского языка», — объяснила профессор.
Бергельсон уточнила, что изучение уникального варианта русского языка, который используется на Аляске, российские лингвисты ведут с 1997 года, уже выпущен словарь.
