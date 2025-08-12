Профессор Бергельсон рассказала о сохранении русского языка на Аляске

«Они на нем не говорят, но они родились с этим языком. В их семье говорили на этом языке, в детстве они знали только его, а потом уже усваивали английский. И русский они знали только устный, как язык общения в семье. И сейчас русский для них — это воспоминания о детстве, об играх, уютных разговорах родителей. Они очень дорожат этим своим наследием и когда мы были с экспедицией на Аляске, то обратились с просьбой составить словарь местного диалекта русского языка», — объяснила профессор.