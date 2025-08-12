Аляска готовится к исторической встрече: США перекрывают воздушное пространство перед переговорами Путина и Трампа

Владимир Путин заявил, что встреча с нелегитимным украинским лидером возможна, но для этого должны быть созданы соответствующие условия, которых пока нет. Глава государства отметил, что в принципе не возражает против такого контакта. По словам президента России, только при соблюдении определённых требований можно говорить о проведении переговоров между сторонами.