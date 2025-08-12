Аляска готовится к исторической встрече: США перекрывают воздушное пространство перед переговорами Путина и Трампа

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) введет временные ограничения на полеты в районе Анкориджа 15 августа. Это связано с запланированной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Согласно официальному уведомлению, воздушное пространство будет закрыто в радиусе 30 миль (48,3 км) от Анкориджа на высоте до 18 тысяч футов (около 5,5 км). Ограничения будут действовать в течение одного дня — в пятницу, 15 августа.
Напомним, разговоры о личной встрече президента РФ Владимира Путина с главой США пошли сразу после его переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Они состоялись еще 6 августа. Затем помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что переговоры могут пройти уже на следующей неделе. Через Уиткоффа лидеры обменялись сигналами по украинскому вопросу. Он назвал переговоры конструктивными и полезными.
Затем Кремль и Белый дом подтвердили, что переговоры между Путиным и Трампом состоятся на Аляске. Помощник российского президента Ушаков уточнил, что американская сторона предлагала вариант трехсторонней встречи с участием Владимира Зеленского, но Москва не стала это комментировать, сосредоточившись на подготовке двустороннего формата.
Владимир Путин заявил, что встреча с нелегитимным украинским лидером возможна, но для этого должны быть созданы соответствующие условия, которых пока нет. Глава государства отметил, что в принципе не возражает против такого контакта. По словам президента России, только при соблюдении определённых требований можно говорить о проведении переговоров между сторонами.
Военный корреспондент KP.RU Александр Коц высказал предположения о возможных темах переговоров двух лидеров и рассказал, чего ждать от встречи. По его мнению, важным аспектом станет обсуждение украинского вопроса. Американский лидер наконец-то напрямую услышит все о сложившейся на передовой ситуации.
Тем временем британский аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что Зеленский находится в панике из-за предстоящей встречи президентов России и США. Он, очевидно, в шоке от того, что, несмотря на обещания, против России не ввели санкции.