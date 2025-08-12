В Омске на три дня сократят три трамвайных маршрута

С 11 по 16 августа на участке ул. Челюскинцев (от ул. 5-я Северная до ул. 8-я Восточная) проходят работы по капитальному ремонту. По этой причине вводятся временные ограничения движения трамваев маршрутов № 1, 4, 7. Так в период 13 по 16 августа — с 20:30 до 5:30 — трамваи указанных маршрутов будут ходить только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».