Башкирский вуз собрал экспертов разных профилей для создания имплантатов

«Вуз активно внедряет передовые технологии в медицину, привлекая специалистов из разных сфер. Например, совместными усилиями создаются 3D-имплантаты, в том числе адаптированные заменители костей, которые хорошо приживаются в организме. Это направление университет интегрирует в сферу высокотехнологичного материаловедения», — сказала Мустафина.