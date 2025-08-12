Ричмонд
Леонков рассказал, где будет отбывать срок британский наемник Хейден

Британия может обменять Хейдена на россиянина, которого в этой стране удерживают незаконно.

Источник: Аргументы и факты

После суда и вынесения приговора британского наемника Уильяма Хейдена, воевавшего на стороне ВСУ и попавшего в плен ВС РФ, отправят отбывать срок в колонии на территории РФ, рассказал aif.ru военный аналитик Алексей Леонков.

«У нас есть для этого специальная зона, где отбывают наказание иностранные граждане, которое осуждены по делам, связанным с наркотиками, с террористической деятельностью. Там находились некоторые американские граждане, которых потом обменяли», — объяснил эксперт.

По словам Леонкова, Хейдена осудят по российскому законодательству. Ему могут вменить несколько статей, в том числе, связанные с терроризмом.

Военный аналитик уточнил, что Британия может обменять Хейдена на россиянина.

Как стало известно раньше, попавшего в плен Хейдена, который воевал на стороне ВСУ под Торецком, этапировали в Москву.