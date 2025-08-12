Ричмонд
В новом учебном году в школы Перми придут 300 молодых специалистов

К 1 сентября в школах города приступят к работе около 300 молодых специалистов — от начинающих до имеющих стаж до трех лет.

К 1 сентября в школах города приступят к работе около 300 молодых специалистов — от начинающих до имеющих стаж до трех лет. В основном это выпускники вузов и колледжей.

В Перми уделяется большое внимание кадровому вопросу в образовании. На сегодняшний день в образовательных учреждениях трудятся 3500 молодых специалистов. Для их закрепления разработаны меры стимулирования и система наставничества. Активнее всех привлекают молодые кадры лицей № 10, школы «Мастерград», «Флагман», «Точка», «Петролеум+».