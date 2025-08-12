В МВД рассказали, чем могут быть опасны QR-коды с якобы выгодными акциями

Аферисты собирают личные данные россиян через QR-коды, якобы ведущие на сайты с розыгрышами призов или привлекательными акциями.
«Мошенник создает QR-код, как будто ведущий на сайт с выгодной акцией, но на деле это фишинг или сбор персональных данных», — приводит ТАСС комментарий МВД.
Лже-акции могут называться «Получи 5 000 рублей», «Сканируй QR-код и получи приз!», или иметь иное подобное название. В действительности после сканирования кода жертва попадает на фишинговый сайт, где у неё могут украсть персональные данные или подписать на платные услуги.
Как аферисты убеждают жертв снять деньги с карт и передать их курьерам, якобы для декларирования или временного хранения на «безопасном счете», читайте здесь на KP.RU.
Тем временем белорусский СК предупредил об уловке мошенников, натравливающих людей друг против друга.
Также аферисты нашли новый способ обмана россиян и теперь звонят им под видом юристов, которые якобы готовы оказать помощь в оформлении документов для переезда из России, а также получения вида на жительство в других странах.