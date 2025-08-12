Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У лемуров из Екатеринбургского зоопарка появились детеныши

В Екатеринбургском зоопарке пополнение: у кошачьих лемуров родились детеныши.

Источник: пресс-служба зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке произошло радостное событие. У пары кошачьих лемуров Пайи и Миши родились двое детенышей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Пол малышей пока не определен. Как отмечают сотрудники зоопарка, подросшее потомство активно осваивает окружающую среду и отличается повышенной активностью, доставляя хлопоты старшим особям.

Маленькие лемуры уже питаются почти как взрослые, употребляя яблоки, груши, фрукты, куриные яйца, мучных червей, а также листья ивы, малины, смородины и акации. Особое предпочтение отдается бананам и инжиру.

Увидеть кошачьих лемуров можно в летнем вольере на 2-м этаже павильона «Центральный».

Напомним, недавно в социальных сетях зоозащитники подняли шум вокруг состояния слонихи Даши, которой в августе этого года исполнится 45 лет. По словам одного из блогеров, слониха находится в ужаснейших условиях. Зоопарк прокомментировал ситуацию, сказав, что Даша содержится в полном соответствии с рекомендациями ветеринаров и получает сбалансированное питание, включающее траву, сено, овощи, фрукты, кашу, хлеб и молодые побеги деревьев.