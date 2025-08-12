У лемуров из Екатеринбургского зоопарка появились детеныши

В Екатеринбургском зоопарке произошло радостное событие. У пары кошачьих лемуров Пайи и Миши родились двое детенышей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Пол малышей пока не определен. Как отмечают сотрудники зоопарка, подросшее потомство активно осваивает окружающую среду и отличается повышенной активностью, доставляя хлопоты старшим особям.
Маленькие лемуры уже питаются почти как взрослые, употребляя яблоки, груши, фрукты, куриные яйца, мучных червей, а также листья ивы, малины, смородины и акации. Особое предпочтение отдается бананам и инжиру.
Увидеть кошачьих лемуров можно в летнем вольере на 2-м этаже павильона «Центральный».
Напомним, недавно в социальных сетях зоозащитники подняли шум вокруг состояния слонихи Даши, которой в августе этого года исполнится 45 лет. По словам одного из блогеров, слониха находится в ужаснейших условиях. Зоопарк прокомментировал ситуацию, сказав, что Даша содержится в полном соответствии с рекомендациями ветеринаров и получает сбалансированное питание, включающее траву, сено, овощи, фрукты, кашу, хлеб и молодые побеги деревьев.