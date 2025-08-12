У лемуров из Екатеринбургского зоопарка появились детеныши

Напомним, недавно в социальных сетях зоозащитники подняли шум вокруг состояния слонихи Даши, которой в августе этого года исполнится 45 лет. По словам одного из блогеров, слониха находится в ужаснейших условиях. Зоопарк прокомментировал ситуацию, сказав, что Даша содержится в полном соответствии с рекомендациями ветеринаров и получает сбалансированное питание, включающее траву, сено, овощи, фрукты, кашу, хлеб и молодые побеги деревьев.