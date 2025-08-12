Анпилогов назвал идею Сырского перенести лагеря ВСУ под землю провальной

Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с aif.ru назвал идею главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перенести тренировочные военные лагеря под землю нереализуемой.
Об этом он сказал, комментируя удар «Искандерами» по тренировочному лагерю «Азова»* в Харьковской области, в результате которого около 200 украинских боевиков получили ранения и более 50 были уничтожены. Также была поражена техника разных типов и склад ракетно-артиллерийского вооружения.
«Все рассказы Сырского о том, что обучение персонала, как он выразился, он бы хотел перенести под землю, все это не более чем благие пожелания. Потому что никакая подземная инфраструктура не может обеспечить те функции, которые дают нынешние полевые лагеря в тылу, а именно: быструю и достаточно дешевую подготовку новобранцев», — сказал Анпилогов.
Ранее Анпилогов сообщил, что в лагере «Азова»* могли быть уничтожены иностранные инструкторы.
*Запрещенная в России террористическая организация.