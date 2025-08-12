Генерал ФСБ Михайлов: СБУ готовит «живые бомбы» из курьеров

Украинские спецслужбы используют для совершения терактов на российской территории курьеров, которые могут не подозревать о том, что они перевозят. Об этом рассказал aif.ru генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.
«Он (курьер — ред.) же не знает, что он несет. Ведь не знал водитель грузовика, который был взорван на Крымском мосту, что он конкретно везет внутри этой пленки. А там было огромное количество взрывчатки. Водитель был просто средством доставки. Ему прописали маршрут, загрузили груз и он поехал. Его отслеживали с помощью GPS-навигатора, а в тот момент, когда он оказался там, где нужно противнику, была нажата кнопка, пошел сигнал и произошел взрыв», — отметил эксперт.
Михайлов подчеркнул, что курьеров используют для доставки разных заказов, о содержании которых они не знают.
«Очень часто бывают со стороны наших граждан встречные предложения, потому что они хотят заработать и предлагают свои услуги. Противник вырабатывает некую программу, некий план действия, и в его рамках использует такого человека», — добавил собеседник издания.
Ранее в ФСБ РФ рассказали, что украинские спецслужбы используют российских пенсионеров как смертников для совершения терактов, чтобы избежать свидетелей и не платить им вознаграждение.