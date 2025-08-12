Генерал ФСБ Михайлов: СБУ готовит «живые бомбы» из курьеров

«Он (курьер — ред.) же не знает, что он несет. Ведь не знал водитель грузовика, который был взорван на Крымском мосту, что он конкретно везет внутри этой пленки. А там было огромное количество взрывчатки. Водитель был просто средством доставки. Ему прописали маршрут, загрузили груз и он поехал. Его отслеживали с помощью GPS-навигатора, а в тот момент, когда он оказался там, где нужно противнику, была нажата кнопка, пошел сигнал и произошел взрыв», — отметил эксперт.