Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровским школьникам могут отменить домашние задания

Депутаты считают, что сейчас дети перегружены.

Источник: Freepik

В России могут отменить домашние задания для школьников. Депутаты, большинство из которых считает, что сейчас дети перегружены, будут рассматривать этот вопрос в Госдуме РФ в сентябре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что сейчас дети проводят за учебой до 10 часов в сутки, и предложил обсудить тему.

— Вопрос становится всё более актуальным ещё по причине, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете. Тем самым всё это порой превращается просто в пустую трату времени, — написал Вячеслав Володин.

В качестве одного из вариантов предлагается пересмотреть формат домашних заданий в пользу более творческих и индивидуальных, которые носили бы исследовательский характер и формировали критическое мышление.

Напомним, хабаровские студенты смогут преподавать в вузах и техникумах.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше