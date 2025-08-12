Хабаровским школьникам могут отменить домашние задания

В России могут отменить домашние задания для школьников. Депутаты, большинство из которых считает, что сейчас дети перегружены, будут рассматривать этот вопрос в Госдуме РФ в сентябре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что сейчас дети проводят за учебой до 10 часов в сутки, и предложил обсудить тему.
— Вопрос становится всё более актуальным ещё по причине, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете. Тем самым всё это порой превращается просто в пустую трату времени, — написал Вячеслав Володин.
В качестве одного из вариантов предлагается пересмотреть формат домашних заданий в пользу более творческих и индивидуальных, которые носили бы исследовательский характер и формировали критическое мышление.
Напомним, хабаровские студенты смогут преподавать в вузах и техникумах.