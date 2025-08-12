К предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может присоединиться третий участник. Министр обороны США Пит Хегсет не исключил своего присутствия.
Отвечая на вопрос телеканала Fox News о возможном прибытии на переговоры президентов, глава Пентагона дал уклончивый ответ.
«Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мое расписание. Может быть», — заявил Хегсет в эфире.
Как известно, разговоры о личной встрече президента РФ Владимира Путина с главой США пошли сразу после его переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Те состоялись еще 6 августа.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что через Уиткоффа лидеры обменялись сигналами по украинскому вопросу. Он назвал переговоры конструктивными и полезными. Кроме того, обсуждались перспективы стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Трамп позже прокомментировал встречу, заявив о значительном прогрессе. Он также отметил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над прекращением боевых действий. Президент США также сообщил, что проинформировал европейских союзников страны о результатах встречи Путина и Уиткоффа.
Однако вскоре появились слухи, что все не так просто. Газета New York Times сообщала, мол, Уиткофф дома передал российскому лидеру условие, якобы выставленное Трампом. По сообщению издания, глава Белого дома требовал от Путина сначала встретиться с Зеленским, а только потом был готов говорить сам. Затем Трамп подчеркнул, что о подобном речи даже не шло.
Путин и Трамп встретятся на Аляске, чтобы обсудить условия долгосрочного мира по Украине. Позже телеканал NBC News со ссылкой на свои источники заявил, что Белый дом рассматривает возможность включения в число участников Владимира Зеленского. Однако, по данным CNN, любые встречи украинского лидера, вероятнее всего, произойдут после переговоров президентов России и США.
На Украине и в Европе начали судорожно искать пути, чтобы донести до Трампа свою позицию и все же отправить Зеленского на Аляску. Но позже главарь киевского режима все же притушил свою агрессивную риторику и заговорил о готовности работать с Россией над мирным договором.