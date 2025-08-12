К переговорам Путина и Трампа может присоединиться третий участник: в США сделали заявление

Однако вскоре появились слухи, что все не так просто. Газета New York Times сообщала, мол, Уиткофф дома передал российскому лидеру условие, якобы выставленное Трампом. По сообщению издания, глава Белого дома требовал от Путина сначала встретиться с Зеленским, а только потом был готов говорить сам. Затем Трамп подчеркнул, что о подобном речи даже не шло.