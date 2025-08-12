В Новосибирске откроют станцию метро «Спортивная» в сентябре 2025 года

«Для завершения строительства в этом году заключены два контракта с тюменской “Акви Технолоджи” на общую сумму 639,8 млн рублей», — уточнили в администрации, напомнив, что первоначально строительство должно было завершиться ещё осенью 2022 года, но сроки неоднократно переносились, в том числе из-за изменений нормативной базы и необходимости замены импортного оборудования на отечественные аналоги после введения санкций.