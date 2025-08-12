В Новосибирске откроют станцию метро «Спортивная» в сентябре 2025 года

Власти Новосибирска объявили о планах открыть станцию метро «Спортивная» уже в сентябре текущего года, о чем РБК Новосибирск сообщили в пресс-службе городской администрации, отметив, что по данным ФАУ «Главгосэкспертиза России», готовность объекта достигает 99%.
«Для завершения строительства в этом году заключены два контракта с тюменской “Акви Технолоджи” на общую сумму 639,8 млн рублей», — уточнили в администрации, напомнив, что первоначально строительство должно было завершиться ещё осенью 2022 года, но сроки неоднократно переносились, в том числе из-за изменений нормативной базы и необходимости замены импортного оборудования на отечественные аналоги после введения санкций.
В июле 2023 года власти и вовсе расторгли контракт с прежним генподрядчиком — ООО «СпецТрансСтрой», что потребовало поиска новых подрядчиков и дополнительного времени на завершение всех работ перед долгожданным вводом станции в эксплуатацию.