Первая неделя учебы — без стресса: школьникам Приморья разрешили свободное посещение

В Приморском крае первые дни нового учебного года пройдут в облегченном режиме для большинства школьников. Со 2 по 6 сентября ученики 1−8 классов смогут посещать занятия свободно — уроки будут сочетаться с внеурочными активностями, чтобы дети плавно вошли в учебный процесс. Однако старшеклассникам (9−11 классы) расслабляться не дадут: для них учеба начнется сразу в штатном режиме — нужно готовиться к экзаменам.
Во Владивостоке свободное посещение разрешено даже девятиклассникам, а вот 10−11 классы приступят к занятиям по стандартному расписанию.
В краевом правительстве пояснили, что такой подход поможет и детям, и педагогам избежать резкого перехода от каникул к нагрузкам. Торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут 1 сентября, а уже со следующего дня школы перейдут на гибкий формат.
Решение вызвано не только заботой о психологическом комфорте, но и опытом прошлых лет, когда «мягкий старт» доказал свою эффективность. Родители младшеклассников могут не переживать за пропуски — основную программу ребята наверстают позже.