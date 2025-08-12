Первая неделя учебы — без стресса: школьникам Приморья разрешили свободное посещение

В Приморском крае первые дни нового учебного года пройдут в облегченном режиме для большинства школьников. Со 2 по 6 сентября ученики 1−8 классов смогут посещать занятия свободно — уроки будут сочетаться с внеурочными активностями, чтобы дети плавно вошли в учебный процесс. Однако старшеклассникам (9−11 классы) расслабляться не дадут: для них учеба начнется сразу в штатном режиме — нужно готовиться к экзаменам.