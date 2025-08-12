Ричмонд
Первая неделя учебы — без стресса: школьникам Приморья разрешили свободное посещение

Школьникам Приморья разрешили свободное посещение в первые дни учебного года.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае первые дни нового учебного года пройдут в облегченном режиме для большинства школьников. Со 2 по 6 сентября ученики 1−8 классов смогут посещать занятия свободно — уроки будут сочетаться с внеурочными активностями, чтобы дети плавно вошли в учебный процесс. Однако старшеклассникам (9−11 классы) расслабляться не дадут: для них учеба начнется сразу в штатном режиме — нужно готовиться к экзаменам.

Во Владивостоке свободное посещение разрешено даже девятиклассникам, а вот 10−11 классы приступят к занятиям по стандартному расписанию.

В краевом правительстве пояснили, что такой подход поможет и детям, и педагогам избежать резкого перехода от каникул к нагрузкам. Торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут 1 сентября, а уже со следующего дня школы перейдут на гибкий формат.

Решение вызвано не только заботой о психологическом комфорте, но и опытом прошлых лет, когда «мягкий старт» доказал свою эффективность. Родители младшеклассников могут не переживать за пропуски — основную программу ребята наверстают позже.