Профессор Бергельсон: на Аляске сохранилось много русских церквей

Православие широко представлено на Аляске. Многие коренные народы полуострова, эскимосы, атабаски, исповедуют именно эту религию, отметила в разговоре с aif.ru доктор филологических наук Мира Бергельсон.
«Например, в самом центре Аляски находится чисто индейская деревня. Она называется Николай, по имени одного из вождей племени. Это именно православные индейцы, предки которых во второй половине XIX века предприняли большие усилия, спускаясь несколько месяцев по реке на лодках для того, чтобы креститься», — рассказала она.
По словам профессора, на Аляске русская церковь вела широкую просветительскую деятельность. Документы, которые это освещают, хранятся в православной Свято-Германовской духовной семинарии на острове Кадьяк, где была первая столица русской Америки.
Современные жители Аляски с уважением относятся к православию.
«Православие в той степени, в какой религии вообще играют роль в жизни молодого поколения, на Аляске сохраняется. В тех местах, где мы были, есть прекрасные русские церкви. Аляскинские русские очень ощущают свою связь, и есть активисты, которые хотят, чтобы больше было известно об истории русской Аляски», — добавила профессор.
