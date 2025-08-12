Профессор Бергельсон: на Аляске сохранилось много русских церквей

«Православие в той степени, в какой религии вообще играют роль в жизни молодого поколения, на Аляске сохраняется. В тех местах, где мы были, есть прекрасные русские церкви. Аляскинские русские очень ощущают свою связь, и есть активисты, которые хотят, чтобы больше было известно об истории русской Аляски», — добавила профессор.