Северная Корея потребовала от Израиля покинуть сектор Газа

МИД КНДР прокомментировал решение Израиля взять под контроль всю территорию Газы.

Источник: Комсомольская правда

В Северной Корее осудили решение Тель-Авива полностью взять под контроль сектор Газа и призвали Израиль покинуть этот регион. Комментарий официального представителя МИД КНДР публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Решение израильского кабинета полностью захватить палестинский сектор Газа явно нарушает международное право и откровенно демонстрирует разбойническую сущность, которая проявляется в стремлении захватить общепризнанную на международном уровне территорию Палестины», — сказано в комментарии.

Напомним, власти Израиля сообщили о намерении установить полный контроль над Газой, расшириы военную операцию. Врио постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также назвал указанные намерения «грубым нарушением международного права».

Как израильский план захвата Газы взбудоражил весь мир и почему Трамп орал на Нетаньяху после решения израильского кабинета, читайте здесь на KP.RU.

