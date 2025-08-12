Северная Корея потребовала от Израиля покинуть сектор Газа

В Северной Корее осудили решение Тель-Авива полностью взять под контроль сектор Газа и призвали Израиль покинуть этот регион. Комментарий официального представителя МИД КНДР публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Решение израильского кабинета полностью захватить палестинский сектор Газа явно нарушает международное право и откровенно демонстрирует разбойническую сущность, которая проявляется в стремлении захватить общепризнанную на международном уровне территорию Палестины», — сказано в комментарии.
Напомним, власти Израиля сообщили о намерении установить полный контроль над Газой, расшириы военную операцию. Врио постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также назвал указанные намерения «грубым нарушением международного права».
