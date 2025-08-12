Акула-молот пыталась вырвать крупный улов рыбаков на Сахалине

Ранее рыбаки из индийского штата Западная Бенгалия поймали огромную акулу, которую позже продали за 100 тысяч рупий. При этом им пришлось приложить много усилий, чтобы доставить пойманную рыбу на берег. Когда акулу спустили на берег, то вокруг нее собралось много зевак. После этого ее удалось продать на аукционе.