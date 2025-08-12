Акула-молот пыталась вырвать крупный улов рыбаков на Сахалине

Во время вылова крупного тунца на Сахалине на приманку неожиданно клюнула огромная акула-молот. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».
Очевидцы рассказали, что акула продолжительное время кружила вокруг рыболовных снастей в попытке выловить добычу. Изначально рыбаки пошутили, что им придется’успокоить гостью", но тунца все-таки удалось благополучно поднять на борт.
Примечательным этот случай также делает тот факт, что акула-молот довольно редко встречается в водах Сахалина, отмечается в публикации.
В американском штате Северная Каролина рыбаки поймали в местных водах 700-килограммовую акулу-людоеда. Ее пытались вытащить на берег на протяжении 35 минут, после чего отпустили. По словам рыболова, хищница не проявила агрессии и спокойно вернулась в глубокие воды.
Ранее рыбаки из индийского штата Западная Бенгалия поймали огромную акулу, которую позже продали за 100 тысяч рупий. При этом им пришлось приложить много усилий, чтобы доставить пойманную рыбу на берег. Когда акулу спустили на берег, то вокруг нее собралось много зевак. После этого ее удалось продать на аукционе.