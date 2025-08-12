«Марко Молл»: В российских ТЦ стал популярен «зыринг»

Эксперты отмечают, что в рамках «зыpинга» покупки совершаются, но не являются главной целью. Так, 28,3 процента тратят на них менее четверти времени визита, 23,9 процента — около половины, а лишь 32,2 процента проводят в магазинах почти все время, передает «Лента.ру».