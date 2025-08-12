«Марко Молл»: В российских ТЦ стал популярен «зыринг»

Опрос ТРЦ «Марко Молл» среди 1,4 тысячи россиян до 30 лет показал, что почти каждый четвертый зумер приходит в торговый центр не ради покупок, а чтобы пообщаться, погулять и почувствовать атмосферу. Аналитики назвали этот тренд «зырингом».
По данным исследования, 23,3 процента респондентов часто посещают ТЦ без цели что-то купить, 35,6 процента — иногда, и лишь 26,1 процента всегда знают, зачем туда идут.
Более половины участников опроса (51,7 процента) совмещают шопинг с другими активностями: 35 процентов встречаются там с друзьями, 34,4 процента приходят, чтобы поесть на фудкорте.
Эксперты отмечают, что в рамках «зыpинга» покупки совершаются, но не являются главной целью. Так, 28,3 процента тратят на них менее четверти времени визита, 23,9 процента — около половины, а лишь 32,2 процента проводят в магазинах почти все время, передает «Лента.ру».
Ранее стало известно, что владельцы торгово-развлекательного комплекса «Авиапарк» на Ходынском поле активно ищут инвестора, который сможет приобрести объект.