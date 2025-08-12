Слюсарь сообщил об отраженной атаке дронов на Ростовскую область

Ночью в Миллеровском районе Ростовской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в Telegram врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В результате атаки в трех частных домах выбило стекла, а в доме на четыре квартиры повреждены кровля, окна и забор. Информация о разрушениях и других последствиях уточняется.
Ранее в Белгородской области погибла женщина в результате сброса взрывного устройства с дрона на частный дом.
В ответ на удары со стороны Вооруженных сил Украины российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники, нанося удары исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.