Магнитогорцу выдали предостережение за содержание медведя на базе отдыха

В Челябинской области Россельхознадзор выдал предостережение владельцу участка, где содержится бурый медведь. Специалисты проверили условия, созданные для животного, и нашли нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления.
О плохих условиях жизни зверя на базе отдыха «Удачный берег» на берегу Верхнеуральского водохранилища рассказали отдыхающие. Специалисты выехали на место с проверкой и нашли ряд нарушений. Оказалось, клетка медведя не имеет дополнительного ограждения. У косолапого нет оборудованного домика, где можно спрятаться от дождя и жары. Помещение редко убирается. Ёмкости с питьевой водой не моют, саму воду не меняют. Медведя кормят отдыхающие.
Владельцу участка объявили предостережение. Сотрудники управления направили письмо в прокуратуру для принятия мер реагирования.
Добавим, что накануне о проведённой проверке отчитались и в Росприроднадзоре. Там отметили, что в настоящее время у животного всё в порядке.
«Как было установлено, 16-летний Батыр живет в хороших условиях. У него просторный вольер с деревянной берлогой, ванной для купания и отдельным укрытием. Медведь выглядит здоровым и спокойным — признаков плохого обращения не обнаружено», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что, поскольку медведь попал в неволю до 1 января 2020 года, когда вступил в силу запрет на содержание диких животных из утверждённого правительством перечня, то его могут оставить в привычных условиях при соблюдении требований к содержанию.