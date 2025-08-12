Магнитогорцу выдали предостережение за содержание медведя на базе отдыха

О плохих условиях жизни зверя на базе отдыха «Удачный берег» на берегу Верхнеуральского водохранилища рассказали отдыхающие. Специалисты выехали на место с проверкой и нашли ряд нарушений. Оказалось, клетка медведя не имеет дополнительного ограждения. У косолапого нет оборудованного домика, где можно спрятаться от дождя и жары. Помещение редко убирается. Ёмкости с питьевой водой не моют, саму воду не меняют. Медведя кормят отдыхающие.