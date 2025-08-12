«Перевод на легкий труд, трудовой и социальные отпуска». Минтруда Беларуси перечислило гарантии для работающих беременных женщин

В пресс-службе подчеркнули: наниматель обязан предоставить беременной женщине трудовой отпуск перед или же после социального отпуска по беременности и родам, но при условии, что он не использован полностью. Кроме того, со стороны нанимателя после окончания отпуская по беременности и родам должен быть предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по письменному заявлению женщины.