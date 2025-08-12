«Перевод на легкий труд, трудовой и социальные отпуска». Минтруда Беларуси перечислило гарантии для работающих беременных женщин

Минтруда раскрыло гарантии для работающих беременных в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве заметили, что для работающих женщин в стране предусмотрен перевод на легкий труд. Согласно заключениям ВКК или МРЭК в отношении них снижаются нормы выработки, а также нормы обслуживания. Кроме того, беременные переводятся на другую работу, которая является более легкой и исключает воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, но с сохранением среднего заработка по прежней работе.
Кроме того, беременным женщинам, которые работают, предоставляется трудовой и социальные отпуска. В Минтруда уточнили, что продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 дней, но есть и исключения. В частности, при осложненных родах, при рождении двоих и более детей он составит 140 календарных дней.
Вместе с тем для тех, кто живет и работает на территории радиоактивного загрязнения указанный отпуск будет 146 дней (в случаях осложненных родов, в том числе рождения двоих и более детей, — 160 календарных дней).
«Основанием для предоставления отпуска является листок временной нетрудоспособности, выданный государственной организацией здравоохранения», — обратили внимание в Минтруда и соцзащиты.
В пресс-службе подчеркнули: наниматель обязан предоставить беременной женщине трудовой отпуск перед или же после социального отпуска по беременности и родам, но при условии, что он не использован полностью. Кроме того, со стороны нанимателя после окончания отпуская по беременности и родам должен быть предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по письменному заявлению женщины.
«Отпуск по уходу может быть использован полностью либо по частям любой продолжительности», — отметили в ведомстве.
Ранее Минтруда сказало, как работать в декрете и получать полное пособие на ребенка.
Тем временем Минтруда назвало новую сумму матпомощи для подготовки детей к школе в Беларуси.
Кстати, синоптики предупредили о похолодании ночью до +6 градусов в Беларуси.