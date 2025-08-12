В Братске торжественно встретят Огонь Победы из Москвы

12 августа в 18:00 на Мемориале Славы в Братске состоится торжественная церемония встречи Огня Победы, зажженного у могилы Неизвестного солдата в Москве. Как сообщили КП-Иркутск в администрации, город вошел в число 31 населенного пункта России, удостоенного чести принять участие в масштабной патриотической акции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
— Эстафета, стартовавшая 24 июня у стен Кремля, проходит через 25 регионов страны и завершится 3 сентября в Южно-Сахалинске и Пекине. В Иркутской области к акции присоединятся три города — Ангарск, Братск и Иркутск, — рассказывают в пресс-службе городской администрации.
Особое значение имеет дистанция забега в Братске — 2923 метра. Эта цифра соответствует количеству жителей Братской земли, погибших на фронтах Великой Отечественной. Принять участие в памятном мероприятии смогут все желающие — как профессиональные спортсмены, так и обычные горожане.
