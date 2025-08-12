Топ-5 главных новостей в Молдове 12 августа 2025: Что символизирует непокрытая голова в церкви президентки Санду; ректор Политеха, призывающий молодежь учиться в Молдове, отправил дочь на учёбу в США; Молдову ждут бессро

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 12 августа 2025:
1. Что символизирует непокрытая голова в церкви, если это президент Молдовы: Санду стыдится того, что она селянка.
2. Лицемерие власти: Ректор Политеха, призывающий молодежь учиться в Молдове, отправил дочь на учёбу в Чикаго.
3. Граждан Молдовы, недовольных политикой властей, призывают присоединиться к бессрочной акции протеста: Тем, кто не сможет в это время работать, компенсируют зарплату каждый день из расчета $3000 в месяц.
4. МИД опять с фейками о том, что каждый гражданин Молдовы за рубежом сможет проголосовать на выборах: Для полумиллиона соотечественников в России открывают только 2 участка.
5. Последний день передышки перед жарой: Молдова вот-вот погрузится в пекло больше +35 градусов.
Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.
Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).
Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».
Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).
Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.
В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).