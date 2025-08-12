Создание мРНК-вакцины от клещевого энцефалита может сделать ее эффективнее

«Обе вакцины, используемые против клещевого энцефалита в России, являются инактивированными (“убитыми”). Каждые 3 года необходимо снова прививаться, так как иммунитет к вирусу за это время снижается. Применение мРНК-технологий позволит избежать такой частой ревакцинации, так как механизм работы мРНК-вакцины предполагает синтез вирусного белка непосредственно в наших клетках и именно в той конфигурации, в которой они синтезируются при инфицировании. А так как мРНК-вакцины являются искусственно синтезированными и при их создании не используются куриные клетки, в отличие от используемых сегодня, то их производство будет дешевле», — сказал Никитин в разговоре с корреспондентом ТАСС.