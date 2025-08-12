Ричмонд
Создание мРНК-вакцины от клещевого энцефалита может сделать ее эффективнее

Также вакцина станет дешевле, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин.

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Применение мРНК-технологий в основе новой российской вакцины от клещевого энцефалита сделает ее эффективнее и дешевле, а также позволит отказаться от ревакцинации через 3 года. Такое мнение высказал ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин.

Руководитель отдела эпидемиологии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин ранее в августе сообщил ТАСС о том, что центр разрабатывает мРНК-платформу, которая позволит в том числе создать вакцину от клещевого энцефалита. Сегодня в России доступны две отечественные вакцины в разных модификациях: «Клещ-Э-Вак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова и «Энцефир» производства НПО «Микроген». Схема вакцинации состоит из трех прививок в течение года с последующей ревакцинацией каждые 3 года.

«Обе вакцины, используемые против клещевого энцефалита в России, являются инактивированными (“убитыми”). Каждые 3 года необходимо снова прививаться, так как иммунитет к вирусу за это время снижается. Применение мРНК-технологий позволит избежать такой частой ревакцинации, так как механизм работы мРНК-вакцины предполагает синтез вирусного белка непосредственно в наших клетках и именно в той конфигурации, в которой они синтезируются при инфицировании. А так как мРНК-вакцины являются искусственно синтезированными и при их создании не используются куриные клетки, в отличие от используемых сегодня, то их производство будет дешевле», — сказал Никитин в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Он также отметил, что мРНК-вакцину можно будет более оперативно корректировать в случае существенных мутаций вируса.

В настоящее время привиться от клещевого энцефалита в России можно бесплатно в поликлиниках города по ОМС. Вакцинация не относится к обязательным и показана людям, которые проживают в эндемичных районах или собираются их посетить, напомнил вирусолог.