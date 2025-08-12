Михайлов назвал пенсионеров РФ самыми незащищенными перед вербовщиками СБУ

«Это категория незащищенная в связи с условиями, в которых они живут. Кроме того, у них полностью подавлена способность анализировать, поэтому они очень часто ведутся на эти все посулы, на обещания денег или угрозы», — отметил он.
Михайлов подчеркнул, что всего существуют три способа привлечения к сотрудничеству со спецслужбами: идейно-политической основе, на компрометирующей основе и на материальной заинтересованности. По его словам, в современном обществе превалирует третий способ.
«У нас не такое идеальное общество, как нам хотелось бы», — добавил он.
Ранее в ФСБ РФ сообщили, что украинские спецслужбы используют российских пенсионеров как смертников для совершения терактов, чтобы не платить им вознаграждение и не оставлять свидетелей.