Минздрав НСО разъяснил порядок госпитализации пациентов в 2025 году

Что касается плановой госпитализации, то в ведомстве пояснили, что она осуществляется по направлению врача при наличии паспорта, полиса ОМС и результатов анализов. При этом отказ возможен только при отсутствии необходимых документов или свободных мест в стационаре. В таком случае врач перенесёт дату госпитализации, подчеркнув, что решение о необходимости стационарного лечения всегда принимается медицинскими специалистами на основании состояния пациента и установленных показаний.