Минздрав НСО разъяснил порядок госпитализации пациентов в 2025 году

Министерство здравоохранения Новосибирской области опубликовало разъяснения о порядке госпитализации пациентов в медицинские учреждения, указав, что экстренная госпитализация предусмотрена только при прямой угрозе жизни и здоровью.
«Для экстренной госпитализации должна быть прямая и непосредственная угроза здоровью и жизни пациента — больных с тяжёлыми травмами, инфарктом или инсультом, беременных женщин с кровотечением госпитализируют безотлагательно», — сообщили в официальном телеграм-канале регионального минздрава, уточнив, что помощь окажут даже при отсутствии документов, если состояние пациента критическое.
Что касается плановой госпитализации, то в ведомстве пояснили, что она осуществляется по направлению врача при наличии паспорта, полиса ОМС и результатов анализов. При этом отказ возможен только при отсутствии необходимых документов или свободных мест в стационаре. В таком случае врач перенесёт дату госпитализации, подчеркнув, что решение о необходимости стационарного лечения всегда принимается медицинскими специалистами на основании состояния пациента и установленных показаний.